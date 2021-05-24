ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчины этих знаков зодиака самые желанные! Есть ли среди них вы?

24.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчины этих знаков зодиака самые желанные! Есть ли среди них вы?

Не всегда привлекательность мужчины зависит от его внешности, хотя именно этот фактор отвечает за первое впечатление. У мужчин есть много других немаловажных достоинств, которые определяются также знаком их зодиака.

Какие же знаки считаются наиболее привлекательными среди женщин?

 

Овен 


Фото: zen.yandex.ru

Они излучают силу, мужественность, сексуальность. Эти парни способны покорить любую женщину. Представительницы прекрасного пола очень быстро оказываются в сетях Овнов. Они не слишком романтичны, но иногда могут удивить красивым поступком.

Рак 


Фото: gubdaily.ru

Мужчины-загадки. А также отличаются повышенной чувственностью и эмоциональностью. Этот знак зодиака притягивает женщин, словно магнит. Но таким мужчинам свойственна переменчивость: иногда они любящие и страстные, а порою холодные и неприступные. Но и это играет им на руку. Женщин тянет к недоступным мужчинам.

Лев


Фото: tj.sputniknews.ru

Мужчины этого знака зодиака обладают высокой самооценкой. Именно поэтому они такие раскованные, что является крайне привлекательным для женщин. Такие мужчины несут в себе повышенный накал страстей. Если Лев влюблен, то он становится очень преданным и заботливым. Но он не умеет говорить красивых слов: свою любовь он привык доказывать поступками.

Скорпион 


Фото: 5sfer.com

Под этим знаком рождаются очень обаятельные мужчины. И эта черта не угасает даже с возрастом. Многие женщины попадают в ловушку Скорпионов. Этот страстный мужчина способен очаровать женщину, даже если изначально он показался ей непривлекательным.

Рыбы


Фото: kartinki24.ru

Этот знак зодиака подкупает своей добротой, обаянием и неординарностью личности. Он способен услышать женщину, а это действительно важно. С Рыбами очень интересно общаться, при этом они еще и хорошие любовники.

Телец


Фото: meta.ua

Самый желанный знак зодиака. Мужчины-Тельцы не считают себя привлекательными. Обычно это так и есть. Но все внешние недостатки этих мужчин с лихвой компенсируются огромным обаянием.

Близнецы 


Фото: zen.yandex.ru

Самый красивый знак зодиака. Их красота не просто подарена природой: это итог многолетней работы над собой. Эти мужчины полны шарма, они действительно умеют преподнести себя. С ними очень интересно поговорить, они умны, веселы и просто источают мужскую энергию.

Дева


Фото: moon-mood.ru

Самый обольстительный знак зодиака. Эти мужчины ведут непрерывную работу над собой на протяжении всей своей жизни. Они постоянно анализируют собственные поступки и черты характера, стараясь становиться лучше. Готовы оказывать всяческую поддержку своим любимым. Отношения обычно становятся счастливыми и продолжительными. Единственное, чего может не хватать избраннице, – это эмоций.

Весы


Фото: geocult.ru

Самый харизматичный знак зодиака. Эти люди красивы как снаружи, так и изнутри. Они обладают недюжинным умом, талантом, отличным чувством юмора. Но и женщина рядом с ними должна быть соответствующая. Поэтому мужчины-Весы, как правило, очень разборчивы в отношениях.

 

По материалам сайта kurer-sreda.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не всегда привлекательность мужчины зависит от его внешности, хотя именно этот фактор отвечает за первое впечатление. У мужчин есть много других немаловажных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невероятно, но факт: средняя зарплата в Беларуси снова выросла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by