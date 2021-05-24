А что, так можно было? 5 примеров парковки, которые приведут в негодование любого

Источник материала: ОНТ

Некоторым водителям можно присвоить звание гениев парковки. В переносном смысле. Они оставляют свои автомобили так, что те мешают дорожному движению, занимают несколько парковочных мест или загораживают проход пешеходам. В этой подборке фотографий – примеры того, как не нужно парковаться.

Когда габариты не являются оправданием









«Пожалуйста, не паркуйтесь слишком близко – я толстый»









Водителям, которые поедут по этой дороге, остается только посочувствовать









«Тетрис» сломался









К водителю только один вопрос: «Зачем так делать?»











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