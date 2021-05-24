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А что, так можно было? 5 примеров парковки, которые приведут в негодование любого
Источник материала: ОНТ
Некоторым водителям можно присвоить звание гениев парковки. В переносном смысле. Они оставляют свои автомобили так, что те мешают дорожному движению, занимают несколько парковочных мест или загораживают проход пешеходам. В этой подборке фотографий – примеры того, как не нужно парковаться.
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Некоторым водителям можно присвоить звание гениев парковки. В переносном смысле. Они оставляют свои автомобили так, что те мешают дорожному движению, занимают...
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