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А что, так можно было? 5 примеров парковки, которые приведут в негодование любого

24.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

А что, так можно было? 5 примеров парковки, которые приведут в негодование любого

Некоторым водителям можно присвоить звание гениев парковки. В переносном смысле. Они оставляют свои автомобили так, что те мешают дорожному движению, занимают несколько парковочных мест или загораживают проход пешеходам. В этой подборке фотографий – примеры того, как не нужно парковаться.

Когда габариты не являются оправданием 



«Пожалуйста, не паркуйтесь слишком близко – я толстый»



Водителям, которые поедут по этой дороге, остается только посочувствовать



«Тетрис» сломался



К водителю только один вопрос: «Зачем так делать?»



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Некоторым водителям можно присвоить звание гениев парковки. В переносном смысле. Они оставляют свои автомобили так, что те мешают дорожному движению, занимают...
 
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