Собака долго не видела хозяина. Посмотрите на ее реакцию после встречи с ним! Пользователи Сети были растроганы (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Трогательное видео с собакой по кличке Стеша опубликовал ridus.ru .

Хозяйка пса в TikTok поделилась с подписчиками роликом, в котором показала, как питомец реагирует на ее отца. Собака очень его любит, хотя видится с ним редко.

Эмоциональный ролик собрал 420 тыс. лайков и более 2,6 млн просмотров.

Пользователей Сети повеселила и расторгала долгожданная встреча: «Немножко не заметила, с кем не бывает», «Счастья-то сколько, это очень мило», «Другие псы тоже подошли проверить», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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