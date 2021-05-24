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Собака долго не видела хозяина. Посмотрите на ее реакцию после встречи с ним! Пользователи Сети были растроганы (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Трогательное видео с собакой по кличке Стеша опубликовал
Хозяйка пса в TikTok поделилась с подписчиками роликом, в котором показала, как питомец реагирует на ее отца. Собака очень его любит, хотя видится с ним редко.
Эмоциональный ролик собрал 420 тыс. лайков и более 2,6 млн просмотров.
Пользователей Сети повеселила и расторгала долгожданная встреча: «Немножко не заметила, с кем не бывает», «Счастья-то сколько, это очень мило», «Другие псы тоже подошли проверить», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Собака долго не видела хозяина. Посмотрите на ее реакцию после встречи с ним! Пользователи Сети были растроганы (ВИДЕО)
Трогательное видео с собакой по кличке Стеша опубликовал ridus.ru. Хозяйка пса в TikTok поделилась с подписчиками роликом, в котором показала, как питомец реагирует на ее...
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