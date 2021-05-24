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Собака долго не видела хозяина. Посмотрите на ее реакцию после встречи с ним! Пользователи Сети были растроганы (ВИДЕО)

24.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака долго не видела хозяина. Посмотрите на ее реакцию после встречи с ним! Пользователи Сети были растроганы (ВИДЕО)

Трогательное видео с собакой по кличке Стеша опубликовал ridus.ru.

Хозяйка пса в TikTok поделилась с подписчиками роликом, в котором показала, как питомец реагирует на ее отца. Собака очень его любит, хотя видится с ним редко.

Эмоциональный ролик собрал 420 тыс. лайков и более 2,6 млн просмотров.

Пользователей Сети повеселила и расторгала долгожданная встреча: «Немножко не заметила, с кем не бывает», «Счастья-то сколько, это очень мило», «Другие псы тоже подошли проверить», – писали комментаторы. 

Фото: Pixabay.com

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Трогательное видео с собакой по кличке Стеша опубликовал ridus.ru. Хозяйка пса в TikTok поделилась с подписчиками роликом, в котором показала, как питомец реагирует на ее...
 
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