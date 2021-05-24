Источник материала: ОНТ

Демократия по-украински. Депутата Верховной рады Евгения Шевченко исключили из партии «Слуга народа». Политик не раз выражал свою позицию в отношении Беларуси, а в апреле прилетал в Минск для встречи с Александром Лукашенко.





Тогда депутат Шевченко говорил о том, что украинцы и белорусы – два близких народа, и политика, направленная на разрушение связей, ни к чему хорошему не приведет.

Но представители фракции осудили его. Очевидно, что собственная позиция не устроила якобы демократические взгляды однопартийцев, и они собрали подписи за исключение депутата из «Слуги народа».

Сообщается, что в ближайшее время документы будут переданы в Верховную раду.

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