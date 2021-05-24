ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутата Верховной рады Евгения Шевченко исключили из партии «Слуга народа»

24.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Депутата Верховной рады Евгения Шевченко исключили из партии «Слуга народа»

Демократия по-украински. Депутата Верховной рады Евгения Шевченко исключили из партии «Слуга народа». Политик не раз выражал свою позицию в отношении Беларуси, а в апреле прилетал в Минск для встречи с Александром Лукашенко.


Тогда депутат Шевченко говорил о том, что украинцы и белорусы – два близких народа, и политика, направленная на разрушение связей, ни к чему хорошему не приведет. 

Но представители фракции осудили его. Очевидно, что собственная позиция не устроила якобы демократические взгляды однопартийцев, и они собрали подписи за исключение депутата из «Слуги народа».

Сообщается, что в ближайшее время документы будут переданы в Верховную раду.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Демократия по-украински. Депутата Верховной рады Евгения Шевченко исключили из партии «Слуга народа». Политик не раз выражал свою позицию в отношении Беларуси, а в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал три обновленных закона. Изменения внесены в документы о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by