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Врач назвала безопасные продукты с высоким содержанием холестерина
Источник материала: ОНТ
Диетолог Джулия Зумпано рассказала, в каких случаях продукты с высоким содержанием холестерина можно включать в ежедневный рацион,
Врач подчеркнула, что в меню могут присутствовать продукты, содержащие холестерин, но во многих из них есть опасные для здоровья насыщенные жиры. Слишком частое употребление таких продуктов приведет к повышению холестерина в крови, вырастет риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако Зумпано отмечает, что те продукты, в которых мало жиров и много холестерина, необходимо включать в рацион, например яйца и морепродукты. В них содержится много витаминов группы В, протеина, металлов и мало калорий.
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Диетолог Джулия Зумпано рассказала, в каких случаях продукты с высоким содержанием холестерина можно включать в ежедневный рацион, пишет РИА «Новости». Врач...
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