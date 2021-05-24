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Врач назвала безопасные продукты с высоким содержанием холестерина

24.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвала безопасные продукты с высоким содержанием холестерина

Диетолог Джулия Зумпано рассказала, в каких случаях продукты с высоким содержанием холестерина можно включать в ежедневный рацион, пишет РИА «Новости».

Врач подчеркнула, что в меню могут присутствовать продукты, содержащие холестерин, но во многих из них есть опасные для здоровья насыщенные жиры. Слишком частое употребление таких продуктов приведет к повышению холестерина в крови, вырастет риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако Зумпано отмечает, что те продукты, в которых мало жиров и много холестерина, необходимо включать в рацион, например яйца и морепродукты. В них содержится много витаминов группы В, протеина, металлов и мало калорий.

Фото: gastronom.ru

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Диетолог Джулия Зумпано рассказала, в каких случаях продукты с высоким содержанием холестерина можно включать в ежедневный рацион, пишет РИА «Новости». Врач...
 
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