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В Колумбии не стихают массовые протесты: только за минувшие выходные погибли 42 человека
Источник материала: ОНТ
42 погибших за выходные. В Колумбии уже почти месяц не стихают массовые антиправительственные протесты.
Тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы столицы страны Боготы, а также других городов. В Медельине группа в масках попыталась ограбить торговый центр. Полиция применила слезоточивый газ. В Кали демонстранты перекрыли основные дороги. Возникла стычка с силовиками. Участники акций забросали сотрудников сил безопасности камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во время взрыва пострадали полицейские.
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42 погибших за выходные. В Колумбии уже почти месяц не стихают массовые антиправительственные протесты. Тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы столицы страны...
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