В Колумбии не стихают массовые протесты: только за минувшие выходные погибли 42 человека

Источник материала: ОНТ

42 погибших за выходные. В Колумбии уже почти месяц не стихают массовые антиправительственные протесты.





Тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы столицы страны Боготы, а также других городов. В Медельине группа в масках попыталась ограбить торговый центр. Полиция применила слезоточивый газ. В Кали демонстранты перекрыли основные дороги. Возникла стычка с силовиками. Участники акций забросали сотрудников сил безопасности камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во время взрыва пострадали полицейские.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram