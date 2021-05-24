Вот это поворот! 7 примеров креативной рекламы, перед которой не устоят даже ее самые ярые противники

Источник материала: ОНТ

Реклама бывает разной – безвкусной, смешной, непонятной, ироничной. Но есть то, что ее объединяет – она повсюду. В метро, на экранах смартфонов, на улице. В условиях огромной конкуренции производители идут на всевозможные ухищрения, чтобы завоевать как можно больше покупателей. Кто-то в этой битве проигрывает, другие – остаются в плюсе благодаря своей находчивости. В нашей подборке – примеры креативной наружной рекламы, за которую ее авторов можно похвалить. Они постарались на славу.

Бумажные платки нужны?



DanielHunter279

Очень вкусная паста



SandorSzemerei

Так выглядит надежная клейкая лента

Euro RSCG ,

Все, что нужно для рекламы кинотеатра, – обычное здание



tresmeios

Реклама страховой компании. Впечатляет



Leo Burnett

Как тут не пойти в тренажерный зал?

jbdba

Это не большая духовка, а остановка общественного транспорта с обогревателями

сaribouсoffee

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