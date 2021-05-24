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Вот это поворот! 7 примеров креативной рекламы, перед которой не устоят даже ее самые ярые противники
Источник материала: ОНТ
Реклама бывает разной – безвкусной, смешной, непонятной, ироничной. Но есть то, что ее объединяет – она повсюду. В метро, на экранах смартфонов, на улице. В условиях огромной конкуренции производители идут на всевозможные ухищрения, чтобы завоевать как можно больше покупателей. Кто-то в этой битве проигрывает, другие – остаются в плюсе благодаря своей находчивости. В нашей подборке – примеры креативной наружной рекламы, за которую ее авторов можно похвалить. Они постарались на славу.
Бумажные платки нужны?
Очень вкусная паста
Так выглядит надежная клейкая лента
Все, что нужно для рекламы кинотеатра, – обычное здание
Реклама страховой компании. Впечатляет
Как тут не пойти в тренажерный зал?
Это не большая духовка, а остановка общественного транспорта с обогревателями
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Вот это поворот! 7 примеров креативной рекламы, перед которой не устоят даже ее самые ярые противники
Реклама бывает разной – безвкусной, смешной, непонятной, ироничной. Но есть то, что ее объединяет – она повсюду. В метро, на экранах смартфонов, на улице. В условиях...
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