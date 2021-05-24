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Вот это поворот! 7 примеров креативной рекламы, перед которой не устоят даже ее самые ярые противники

24.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вот это поворот! 7 примеров креативной рекламы, перед которой не устоят даже ее самые ярые противники

Реклама бывает разной – безвкусной, смешной, непонятной, ироничной. Но есть то, что ее объединяет – она повсюду. В метро, на экранах смартфонов, на улице. В условиях огромной конкуренции производители идут на всевозможные ухищрения, чтобы завоевать как можно больше покупателей. Кто-то в этой битве проигрывает, другие – остаются в плюсе благодаря своей находчивости. В нашей подборке – примеры креативной наружной рекламы, за которую ее авторов можно похвалить. Они постарались на славу. 

Бумажные платки нужны?


DanielHunter279 

Очень вкусная паста


SandorSzemerei  

Так выглядит надежная клейкая лента 
 Euro RSCG

Все, что нужно для рекламы кинотеатра, – обычное здание


 tresmeios 

Реклама страховой компании. Впечатляет 


 Leo Burnett 

Как тут не пойти в тренажерный зал?

jbdba 

Это не большая духовка, а остановка общественного транспорта с обогревателями  
сaribouсoffee 

 

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