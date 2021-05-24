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Лукашенко подписал три обновленных закона. Изменения внесены в документы о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи

24.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал три обновленных закона. Изменения внесены в документы о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи

Сразу три обновленных закона подписал Президент. Утверждены новации в документы о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи. Что касается массовых мероприятий, теперь они могут проводиться исключительно на основании разрешения местных властей – последние два года в Беларуси действовали и заявительный, и уведомительный принципы.

Власти же определяют места, где возможны мероприятия. До получения разрешения запрещается публично призывать к их организации, в том числе объявлять в прессе или Интернете о дате, месте и времени проведения, изготавливать и распространять листовки и плакаты. Если эту норму нарушит, к примеру, участник партии, ответственность понесет еще и организация. Отныне запрещены и так называемые стримы с несанкционированных акций. Власти получили право приостановить не только проведение таких мероприятий, но и работу инфраструктуры. 


Закон о СМИ расширяет перечень информации, распространение которой в печатной прессе и на интернет-ресурсах запрещено. Генпрокурор, прокуроры областей и Минска вправе ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения экстремистской направленности. На предупреждение ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, направлен и обновленный закон об электросвязи. В случае возникновения такой ситуации государство вправе ограничивать или приостановить работу сетей электросвязи.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Сразу три обновленных закона подписал Президент. Утверждены новации в документы о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи. Что касается массовых мероприятий,...
 
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Лукашенко подписал три обновленных закона. Изменения внесены в документы о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи
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