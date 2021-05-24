|
Рейс Минск — Франкфурт не вылетел из-за угрозы теракта
Источник материала: Навiны
На электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт, указывает пресс-службы аэропорта.
Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена.
Подразделения авиационной безопасности аэропорта «приняли исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа».
На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)