Рейс Минск — Франкфурт не вылетел из-за угрозы теракта

На электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт, указывает пресс-службы аэропорта.





Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена.

Подразделения авиационной безопасности аэропорта «приняли исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа».

На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.