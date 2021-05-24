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Рейс Минск — Франкфурт не вылетел из-за угрозы теракта

24.05.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт, указывает пресс-службы аэропорта.

Рейс Минск — Франкфурт не вылетел из-за угрозы теракта

Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена.

Подразделения авиационной безопасности аэропорта «приняли исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа».

На данный момент осуществляются процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.

 
Теги: Минск
 
 
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На электронную почту Национального аэропорта якобы поступило сообщение о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по...
 
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