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«Австрийские авиалинии» перенаправили рейс через Украину вместо Беларуси

24.05.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Самолет из Вены в Москву пролетел через украинское воздушное пространство, хотя обычно маршрут пролегает через Беларусь.

«Австрийские авиалинии» перенаправили рейс через Украину вместо Беларуси

Перевозчик Austrian Airlines изменил маршрут рейса Вена — Москва, традиционно проходивший над Беларусью. Об этом свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.

Вместо обычного маршрута, самолет пролетел в воздушном пространстве Украины.

Согласно данным Flightradar, авиалайнер приземлился в московском аэропорту Домодедово на 12 минут раньше.

Ранее самолеты Wizz Air начали летать в обход Беларуси.

 
 
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Самолет из Вены в Москву пролетел через украинское воздушное пространство, хотя обычно маршрут пролегает через Беларусь.
 
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