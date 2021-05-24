Невероятно, но факт: средняя зарплата в Беларуси снова выросла

Источник материала: Onliner

Апрельская зарплата, по данным Белстата, снова выросла. На этот раз +13 рублей за месяц.

Средняя начисленная зарплата в Беларуси в апреле составила 1398,2 рубля, сообщает Белстат. Это значит, что по сравнению с мартом она выросла на 13,5 рубля. После вычета налогов у среднестатистического белоруса на руках осталось 1202,45 рубля.

Напомним, в марте этого года средняя заработная плата работников была 1384,7, в феврале — 1277,1 рубля.

Какой была ваша зарплата в апреле до вычета налогов?

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