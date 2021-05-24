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Исследование: как долго живут ссылки в интернете
Источник материала: Onliner
Что попадает в интернет, остается там навсегда. К сожалению, это заблуждение. И это подтверждается
Сотрудники Гарвардской школы вместе с журналистами The Times изучили более 553 тысяч статей, в которых было почти 2,3 млн ссылок на сторонние сайты. Только за три последних года 6% этих ссылок «умерли». В статьях с 1998 года недоступными оказались 72% ссылок.
И столь быстрая смерть ссылок в интернете является большой проблемой как для журналистики, так и для интернета в целом, который лишается первоисточников информации.
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