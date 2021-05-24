Исследование: как долго живут ссылки в интернете

Источник материала: Onliner

Что попадает в интернет, остается там навсегда. К сожалению, это заблуждение. И это подтверждается исследованием , которое провели на основе интернет-подшивки The New York Times с 1996 года. Более половины статей частично или полностью ссылаются на «мертвые» страницы.

Сотрудники Гарвардской школы вместе с журналистами The Times изучили более 553 тысяч статей, в которых было почти 2,3 млн ссылок на сторонние сайты. Только за три последних года 6% этих ссылок «умерли». В статьях с 1998 года недоступными оказались 72% ссылок.





И столь быстрая смерть ссылок в интернете является большой проблемой как для журналистики, так и для интернета в целом, который лишается первоисточников информации.