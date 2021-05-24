Принудительная посадка RyanAir — не исключение? Рассказываем о случаях разворотов самолетов в мировой практике

Источник материала: Onliner

— С точки зрения международного права и внутреннего белорусского законодательства, в том числе и в части подъема дежурных средств ВВС при возможных рисках, действия были правильными. Законодательство любой страны предполагает возможность посадки для обеспечения безопасности пассажиров и даже уничтожения борта в случаях угрозы безопасности государства.

Некоторое возмущение в соцсетях вызывает то, что на самолете МиГ-29 было замечено вооружение. Естественно, что дежурные средства ВВС и ПВО имеют полный боекомплект, иначе зачем они нужны? Равно как и полностью безосновательны претензии к летчику или оперативному дежурному ЦКП, поскольку они действуют на основании инструкции и по приказам. Они сами не могут знать, реально минирование самолета или нет.





— Известно, что ряд зарубежных политиков считает произошедшее нарушением международного права. Они полагают, что нарушен принцип добросовестности выполнения договоров, что произошло злоупотребление международным правом. Проще говоря, по их мнению, международное законодательство использовано для решения своих задач, в данном случае задержания Романа Протасевича. В преамбуле столь часто упоминаемой сейчас Конвенции о международной гражданской авиации сказано: «принимая во внимание, что будущее развитие международной гражданской авиации может в значительной степени способствовать установлению и поддержанию дружбы и взаимопонимания между нациями и народами мира, тогда как злоупотребление ею может создать угрозу всеобщей безопасности».

Каждый может трактовать произошедшее со своей позиции, соответствующие международные дела по таким случаям длятся долго. Поэтому сейчас, вероятнее всего, страны будут действовать во взаимоотношении с Беларусью исходя из своей трактовки, равно как и представители белорусских властей будут настаивать на правомерности своих действий, — считает Лебедок.

А пока в соцсетях продолжают бурно обсуждать произошедшее, мы рассказываем о случаях разворотов самолетов, которые уже случались в мировой практике.





Поиски Сноудена на борту президента Боливии

Все случилось в июле 2013 года. Тогда самолет президента Боливии Хуана Эво Моралеса вынужден был приземлиться в Вене. Борт вылетел из Москвы в направлении Запада и находился в воздухе 3,5 часа, когда экипажу пришло сообщение: Италия, Франция, Испания и Португалия отзывают разрешение об использовании воздушного пространства и аэропортов. Пилоты были вынуждены произвести посадку в Вене. Действительной причиной столь экстренной посадки оказался Эдвард Сноуден. Были подозрения, что он находится в самолете вместе с президентом Боливии. В общем, самолет Моралеса был обыскан, и лишь затем борту было разрешено продолжать путь.

Напомним, Эдвард Сноуден ранее работал на американские спецслужбы и раскрыл систему глобальной электронной слежки, которую практиковали в США.

Разворот белорусского судна в Киев и снятие с судна гражданина Армении

В белорусской истории есть случай с разворотом и нашего самолета — такой произошел в 2016 году. Самолет «Белавиа», выполнявший рейс Киев — Минск, был вынужден вернуться в столицу Украины для проверки сообщения угрозы национальной безопасности страны. Кстати, само решение о посадке было принято из-за угрозы поднять истребители — позже белорусская сторона обнародовала запись переговоров экипажа с украинским авиадиспетчером.

После приземления правоохранители сняли с рейса гражданина Армении. МИД Беларуси заявил протест и вручил ноту Украине из-за принудительной посадки белорусского самолета.

Снятым с рейса гражданином оказался Армен Мартиросян. По мнению СБУ, он являлся «лицом, напрямую контактирующим с участвующими в акциях протеста в рамках реализации» плана дестабилизации обстановки в Украине. Кстати говоря, после разговора с сотрудниками СБУ он был отпущен, а затем вылетел в Минск следующим рейсом.





«Сахарный разворот» белорусского судна

И еще один случай из белорусской истории. 24 января 2020 года из Минска в Мюнхен должен был вылететь борт, но его отправление задержали на три часа. Впрочем, самолет все-таки вылетел и даже долетел до Вроцлава, а затем развернулся — и полетел обратно. После этого он экстренно приземлился в аэропорту Обухово в Гродно.

Всех пассажиров попросили покинуть самолет вместе с ручной кладью, чтобы его дозаправить. Затем им разрешили вернуться на место и сообщили, что неполадку устранили. Никаких официальных комментариев по поводу этой ситуации не появлялось в течение трех суток.

Затем стало известно, что решение о возвращении рейса в Беларусь принимал сам Александр Лукашенко. СМИ и телеграм-каналы сообщали, что в самолете были пассажиры, связанные с сахарной отраслью страны.

В конце января директора четырех сахарных комбинатов Беларуси, глава Белорусской сахарной компании в Москве, бизнесмены и сотрудник милиции были задержаны. По фактам получения и дачи взяток были возбуждены уголовные дела.





Посадка самолета в Иране для задержания террориста

В 2010 году власти Ирана ради задержания лидера действующей на юго-востоке страны суннитской террористической организации подняли в воздух истребители и вынудили совершить посадку в Иране самолет киргизской авиакомпании. На борту лайнера, который летел из Дубая в Бишкек, находился лидер организации Абдулмалик Риги и его соратник.

Два истребителя иранских ВВС перехватили киргизский самолет, как только он пересек иранское воздушное пространство, и принудили его приземлиться на юге страны. После ареста террористов киргизский самолет был освобожден иранскими властями и вернулся «в порт пребывания без дальнейших эксцессов».