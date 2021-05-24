|
Явлинский: Произошедшее — государственный воздушный терроризм
Источник материала: UDF
Григорий Явлинский. Фото: ТАСС
Произошедшее — государственный воздушный терроризм, наглое международное преступление. Лукашенко приказал захватить иностранный гражданский самолет с целью похищения политического оппонента. Вся ответственность за акт международного авиатерроризма лежит на Лукашенко и белорусском режиме. Нет сомнений, что международные последствия будут.
Это вопиющее преступление — очередной чрезвычайно опасный прецедент, свидетельствующий о том, что против политической оппозиции и инакомыслящих в Беларуси и России будут применяться любые криминальные и террористические методы без ограничений: похищения, отравления, убийства. Все должны быть готовы. Предела нет.
Выражаю солидарность с Романом Протасевичем и требую его немедленного освобождения!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вся ответственность за акт международного авиатерроризма лежит на Лукашенко, пишет политик
|
Свежие газеты
Архив (Разное)