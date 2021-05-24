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Явлинский: Произошедшее — государственный воздушный терроризм

24.05.2021 16:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Явлинский: Произошедшее — государственный воздушный терроризм
Григорий Явлинский. Фото: ТАСС
В Минске спецслужбами похищен оппозиционный журналист Роман Протасевич. С этой целью принудительно, путем провокации (под предлогом якобы заложенной бомбы) и с помощью поднятого в воздух военного истребителя в минском аэропорту посажен пролетавший над Беларусью пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair.

Произошедшее — государственный воздушный терроризм, наглое международное преступление. Лукашенко приказал захватить иностранный гражданский самолет с целью похищения политического оппонента. Вся ответственность за акт международного авиатерроризма лежит на Лукашенко и белорусском режиме. Нет сомнений, что международные последствия будут.

Это вопиющее преступление — очередной чрезвычайно опасный прецедент, свидетельствующий о том, что против политической оппозиции и инакомыслящих в Беларуси и России будут применяться любые криминальные и террористические методы без ограничений: похищения, отравления, убийства. Все должны быть готовы. Предела нет.


Выражаю солидарность с Романом Протасевичем и требую его немедленного освобождения!
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Вся ответственность за акт международного авиатерроризма лежит на Лукашенко, пишет политик
 
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