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Григорий Явлинский. Фото: ТАСС

Это вопиющее преступление — очередной чрезвычайно опасный прецедент, свидетельствующий о том, что против политической оппозиции и инакомыслящих в Беларуси и России будут применяться любые криминальные и террористические методы без ограничений: похищения, отравления, убийства. Все должны быть готовы. Предела нет.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Явлинский: Произошедшее — государственный воздушный терроризм Вся ответственность за акт международного авиатерроризма лежит на Лукашенко, пишет политик

Произошедшее — государственный воздушный терроризм, наглое международное преступление. Лукашенко приказал захватить иностранный гражданский самолет с целью похищения политического оппонента. Вся ответственность за акт международного авиатерроризма лежит на Лукашенко и белорусском режиме. Нет сомнений, что международные последствия будут.Выражаю солидарность с Романом Протасевичем и требую его немедленного освобождения!