Источник материала: UDF



Софья Сапега

«Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс, [летевший] из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь».

«Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС на Окрестина, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката».

«Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут», - рассказала также Дудич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанную с Протасевичем россиянку нашли на Окрестина Об этом Би-би-си рассказала мать девушки Анна Дудич.

Об этомрассказала мать девушкиДудич добавила, что дочь успела написать в WhatsApp только слово «мама».В чем обвиняется 23-летняя россиянка – до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.