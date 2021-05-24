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Задержанную с Протасевичем россиянку нашли на Окрестина
Источник материала: UDF
Софья Сапега
Об этом
«Мы узнали из Инстаграма, что произвел посадку рейс, [летевший] из Афин в Вильнюс. Они были на отдыхе. Обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влекущая. Мы живем в [городе] Лида, мы узнали, что самолет над Лидой развернули, до Вильнюса оставались считанные минуты лететь».
Дудич добавила, что дочь успела написать в WhatsApp только слово «мама».
«Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС на Окрестина, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката».
В чем обвиняется 23-летняя россиянка – до сих пор неизвестно. МИД РФ запросил консульский доступ к задержанной.
«Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут», - рассказала также Дудич.
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Об этом Би-би-си рассказала мать девушки Анна Дудич.
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