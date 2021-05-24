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В центре Риги государственный флаг Беларуси официально заменили на БЧБ

24.05.2021 16:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В центре Риги государственный флаг Беларуси официально заменили на БЧБ
Кадр из видео
В столице Латвии Риге в настоящее время проходит чемпионат мира по хоккею. В центре города установлены флаги стран-участниц, пишет TUT.BY.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на БЧБ с Погоней.

«Сярод сцягоў чэмпіянату па хакеі мы падымаем сцяг свабоднай Беларусі! Гэты сцяг мне даверылі палітычныя ўцекачы з Беларусі. Сцяг, які сімвалізуе рэжым, які ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм, недарэчны ў гарадскім асяроддзі Рыгі — таму мы яго знялі!» — написал мэр Риги у себя в Twitter.
 
 
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Это сделали мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
 
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