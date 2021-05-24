Источник материала: UDF



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«Сярод сцягоў чэмпіянату па хакеі мы падымаем сцяг свабоднай Беларусі! Гэты сцяг мне даверылі палітычныя ўцекачы з Беларусі. Сцяг, які сімвалізуе рэжым, які ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм, недарэчны ў гарадскім асяроддзі Рыгі — таму мы яго знялі!» — написал мэр Риги у себя в Twitter.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центре Риги государственный флаг Беларуси официально заменили на БЧБ Это сделали мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

24 мая мэр Ригивместе с министром иностранных дел Латвиизаменили государственный флаг Беларуси на БЧБ с Погоней.