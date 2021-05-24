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В ближайшие недели: встреча Байдена и Путина может пройти в Женеве
Источник материала: Партизан
Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, состоится в Швейцарии,
По данным осведомленных источников, Байден и Путин, вероятно, встретятся в Женеве в течение следующих двух недель, передает
Корреспондент американского телеканала NBC Джефф Беннетт, который входит в журналистский пул Белого дома, также
По его словам, сразу четыре источника в администрации Байдена заявили, что Женева рассматривается как «наиболее вероятное место проведения предполагаемой встречи между Байденом и Путиным».
Президент США Джо Байден заявлял, что хотел бы провести предложенный им саммит с президентом России Владимиром Путиным во время июньской поездки в Европу.
По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, встреча Байдена и Путина может состояться в ближайшие недели.
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Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, состоится в Швейцарии, сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.
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