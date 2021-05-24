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Мэр Риги заменил в центре города государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
24 мая в Риге около гостиницы, где проживают команды-участницы чемпионата мира по хоккею государственный красно-зеленый флаг Беларуси был заменен на национальный бело-красно-белый.
Замену знамени лично провели мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
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Чиновники объяснили свое решение моральной поддержкой белорусов, страдающих от политических репрессий.
Напомним, чемпионат мира по хоккею-2021 должен был проводить одновременно в Минске и Риге. Однако у белорусских властей отобрали право организации турнира из массовых репрессий против собственных граждан.
По белорусским государственным телеканалам в эти дни рассказывают об «отсутствии спортивного праздника» в столице Латвии.
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Замену знамени лично провели мэр Риги и министр иностранных дел Латвии.
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