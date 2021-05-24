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Сообщение о возможном теракте на борту самолета Минск — Франкфурт не подтвердилось

24.05.2021 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Самолет Lufthansa вылетел из Минска, сообщение о возможном теракте, поступившее на электронную почту, не подтвердилось, сообщает пресс-служба национального аэропорта.

Сообщение о возможном теракте на борту самолета Минск — Франкфурт не подтвердилось

Все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна завершены, в 16:22 рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск — Франкфурт вылетел из Минска, говорится в сообщении.

Как сообщалось, на электронную почту национального аэропорта Минск 24 мая «поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск — Франкфурт». Вылет был запланирован в 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена.

Это второй инцидент в минском аэропорту за сутки. Днем 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже правозащитники сообщили о задержании летевшего этим рейсом белорусского блогера и активиста Романа Протасевича. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет Lufthansa вылетел из Минска, сообщение о возможном теракте, поступившее на электронную почту, не подтвердилось, сообщает пресс-служба национального аэропорта.
 
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