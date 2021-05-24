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Трагедия под Слуцком. В колодце очистных сооружений утонул человек, двоих успели спасти

24.05.2021 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

23 мая в 14:03 слуцким спасателям поступило сообщение о том, что в карьере в агрогородке Мелешки тонут люди. К месту выехало отделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Слуцка. Одного из потерпевших спасти не удалось. Информацию сообщила пресс-служба УМЧС по Минской области.

— Нам поступило сообщение о том, что два человека тонут в карьере. По пути следования точный адрес корректировался диспетчером центра оперативного управления, который был на связи с заявителем. Звонившая женщина была в панике. Карьер, о котором сообщила женщина, в действительности оказался колодцем очистных сооружений — бетонные кольца диаметром 8 метров, сверху — плиты перекрытия, расстояние от которых до поверхности воды — около полутора метров, глубина воды — около двух, — пояснил начальник караула лейтенант внутренней службы Виктор Жаврид.

По данным свидетелей, компания отдыхала недалеко от колодца. В какой-то момент одна из женщин попросила знакомую сфотографировать ее на краю колодца, не удержала равновесие и упала в воду. На спасение в воду прыгнул мужчина, очевидцы пытались помочь тонувшим, подавая им одежду, чтобы удержать их над водой. Однако мужчина не смог долго оставаться на поверхности и ушел под воду. Очевидица, вызывавшая спасателей, позвала на помощь своего 17-летнего родственника, который также прыгнул в воду и до прибытия подразделений МЧС помогал тонувшей женщине удерживаться на поверхности.

Трагедия под Слуцком. В колодце очистных сооружений утонул человек, двоих успели спасти

— К моменту нашего прибытия тонувшая женщина была практически без сил. Мы бросили спасательный круг, за который мог держаться парень, находившийся в воде. Пожарный Алексей Димиртук, старшина внутренней службы, спустился в воду, страхуемый при помощи пожарного пояса и веревки, стал удерживать тонувшую. Мы опустили парню багор. После того, как он подтянулся выше, за руки вытащили его из колодца. В то же время мой коллега максимально вытолкнул женщину, чтобы мы смогли поднять ее за руки.   

Работниками МЧС спасены женщина 1980 года рождения и молодой человек 2004 года рождения. Женщину передали медикам, после осмотра она была госпитализирована в учреждение здравоохранения. Парень в медицинской помощи не нуждался. К месту происшествия также прибыла маневренно-поисковая группа ОСВОД Солигорского района, работниками которой из воды был извлечен утонувший мужчина 1981 года рождения.

 
 
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23 мая в 14:03 слуцким спасателям поступило сообщение о том, что в карьере в агрогородке Мелешки тонут люди. К месту выехало отделение пожарной...
 
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