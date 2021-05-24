Что будет с долларом и «криптой» дальше? Прогноз по валютам на неделю 24—31 мая

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе доллар снизился до минимальной отметки за девять месяцев. Чего ждать дальше от основных иностранных валют, а также нефти, золота и биткоина — прогноз дает Сергей Лысаков, руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade.

Доллар, евро, российский рубль

Сергей Лысаков обращает внимание, что на прошлой неделе замедлилось укрепление белорусского рубля к американской валюте из-за того, что США начали задумываться об ужесточении денежно-кредитной политики.

— Американский доллар начал разворачиваться после того, как ряд членов американского монетарного регулятора заявили о необходимости задуматься об ужесточении денежно-кредитной политики в относительно близком будущем. Об этом стало известно из протоколов Комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в минувшую среду. Валютный и фондовый рынки нервно отреагировали на эту новость, хотя последний смог удержаться от возможного обвала. Тем не менее восходящего импульса оказалось недостаточно, так как временные рамки изменения монетарной политики США остаются неясными. Поэтому в целом перспективы укрепления американской валюты пока отчетливо не проявились.





В свою очередь, в Беларуси на прошлой неделе стали известны данные по динамике ВВП и промышленного производства, которые значительно превзошли прогнозы. Например, ВВП в годовом измерении в апреле вырос до 2,5%, а промышленное производство — на 11%.

— Данные выглядят очень впечатляюще. Конечно, стоит учитывать эффект низкой базы 2020 года (когда темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. — Прим. Onliner), а также экспортный потенциал производимой продукции.

Рисками для белорусского рубля, по словам эксперта, являются растущий дефицит республиканского бюджета, который, по уточненным данным, в 2021 году составит 5,6 млрд рублей против изначально планировавшихся 4 млрд рублей. Планируемые масштабные заимствования в 100 млрд рублей через выпуск облигаций на Московской бирже, а также возможные переговоры с зарубежными кредиторами, в том числе Объединенными Арабскими Эмиратами, могут указывать на некоторое напряжение в состоянии государственных финансов.





Окончание налогового периода также ослабит спрос на национальную валюту. Может сказаться негативный политический фон ввиду принудительной посадки самолета Ryanair.

— На текущей неделе, вероятнее всего, с белорусским рублем не произойдет ничего серьезного. Восстановительные процессы в экономике США и Европы набирают обороты, что усиливает позиции доллара и евро. На текущей неделе ожидается публикация данных по объемам промышленного производства РБ в апреле. Довольно оптимистичный прогноз по росту объемов в 10,3% может и оправдаться, а вот прогнозируемый рост апрельского ВВП на 1,5% может быть довольно оптимистичным.

По словам Сергея Лысакова, сейчас определяющее влияние на курс рубля может оказать именно Нацбанк, у которого есть все инструменты, чтобы воздействовать на национальную валюту.

— Что касается международного валютного рынка, то существенных сюрпризов не ожидается. Определенное внимание может привлечь публикация данных по инфляции в Европе. Очевидно, что она также набирает обороты. Прогнозные цифры годовой инфляции в 1,6% пока не выглядят убедительно. В случае превышения ожиданий европейская валюта способна отправиться к отметкам 1,2170—1,2180 к доллару США.

Прогноз эксперта на эту неделю: курс доллара останется примерно таким же (2,50—2,51). Евро может продемонстрировать смешанную динамику, но, вероятнее всего, снизится к рублю (3,050—3,075). Российская валюта, вероятно, перейдет в боковой диапазон, то есть скачков не ожидается (3,40—3,42 белорусского рубля за 100 российских).





Нефть

Нефть смогла удержаться от значительного обвала, хотя по итогам недели баррель Brent потерял более $3 после того, как стало известно о значительном прогрессе в переговорах США и Ирана о возврате к «ядерной сделке». Если договоренности на рынке будут достигнуты, на рынке может прибавиться 1—1,5 млн баррелей в сутки, что сделает его профицитным. Пока же иранская сторона говорит о продолжении переговоров. Тем не менее котировки нефти пока находятся в зоне вероятного снижения и легко могут нырнуть ниже $65 за баррель Brent. На горизонте также возможные интервенции Китая на товарных рынках, которые в случае запуска могут загнать нефть еще ниже, говорит Сергей Лысаков.





Золото

Цены на золото на прошлой неделе уперлись в потолок $1890 за унцию.

— Эта цифра выглядит завышенной из-за противостояния Израиля и Палестины. Однако даже здесь инвесторы считают, что данный конфликт будет ослабевать и в ближайшее время стороны сядут за стол переговоров. Масла в огонь подливают и высокие показатели инфляции в США.

По словам эксперта, в случае начала мирных переговоров цены на золото вполне могут вернуться к отметкам $1850 за унцию.





Криптовалюты

За прошедшую неделю биткоин потерял в стоимости около 28%. Основное падение пришлось на прошедшую среду, когда биткоин потерял 14,4% за один день.

— Падение ускорилось после сообщений из Китая, где вице-премьер Лю Хе призвал пресечь нелегальную торговлю криптовалютами, а также их майнинг. Власти призвали людей докладывать о подозрительной активности соседей, которые могут быть замешаны в майнинге «крипты». Интересно, что под раздачу попали в основном покупатели биткоина в последние три-шесть месяцев. Тем не менее его цена все еще на 19% выше, чем в начале текущего года. Стали заметны определенные признаки приостановления падения ведущей криптовалюты. Однако, возможно, цена биткоина может по инерции еще снизиться до $29 800—30 000. Вероятнее всего, без дополнительных внешних импульсов дальнейшее падение цены не произойдет.

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