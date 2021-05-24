ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роскомнадзор выдвинул ультиматум Google и дал сутки на размышление

24.05.2021 17:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Роскомнадзор недоволен тем, как Google удаляет запрещенный контент. Точнее, не удаляет от 20% до 30% ссылок, поданных ведомством. Компании пригрозили штрафом и возможным замедлением доступа к сервисам, если в течение суток Google не отреагирует на уведомления.

«Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств»,говорится в сообщении Роскомнадзора.

Google угрожают штрафом в размере от 800 тысяч до 4 млн российских рублей, если в течение суток не будет ограничен доступ к запрещенной информации.

«В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», — уточняют в ведомстве.

Также они напомнили, что на YouTube не удалено порядка 5000 запрещенных материалов. Из них 3500 — призывы к экстремизму.

Сегодня утром стало известно, что Google подала в суд на Роскомнадзор в Москве.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роскомнадзор недоволен тем, как Google удаляет запрещенный контент. Точнее, не удаляет от 20% до 30% ссылок, поданных ведомством. Компании пригрозили штрафом и возможным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал три обновленных закона. Изменения внесены в документы о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by