Роскомнадзор выдвинул ультиматум Google и дал сутки на размышление

Источник материала: Onliner

Роскомнадзор недоволен тем, как Google удаляет запрещенный контент. Точнее, не удаляет от 20% до 30% ссылок, поданных ведомством. Компании пригрозили штрафом и возможным замедлением доступа к сервисам, если в течение суток Google не отреагирует на уведомления.

«Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Google угрожают штрафом в размере от 800 тысяч до 4 млн российских рублей, если в течение суток не будет ограничен доступ к запрещенной информации.

«В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», — уточняют в ведомстве.

Также они напомнили, что на YouTube не удалено порядка 5000 запрещенных материалов. Из них 3500 — призывы к экстремизму.

Сегодня утром стало известно , что Google подала в суд на Роскомнадзор в Москве.