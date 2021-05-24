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Компания Rynair назвала пиратством посадку своего самолета в Минске

24.05.2021 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Авиакомпания Rynair выдала новое заявление по поводу разворота своего рейса Афины-Вильнюс с посадкой в Минске, которое радикально отличается от политкорректного текста, появившегося в СМИ в минувшее воскресенье.

«Rynair осуждает незаконные действия белорусских властей, развернувших вчера рейс компании FR4978 в Минск (23 мая), что является актом воздушного пиратства», - говорится в заявлении компании.

Теперь этим вопросом занимаются агентства по безопасности и НАТО. Rynair в полной степени сотрудничает с ними и мы не можем в дальнейшем комментировать эту тему по соображениям безопасности», - сказано в заявлении.

Либо компания решила не включать дальше дурака, либо члены экипажа все-таки заговорили, либо показания черных ящиков были достаточно убедительны.

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания Rynair выдала новое заявление по поводу разворота своего рейса Афины-Вильнюс с посадкой в Минске, которое радикально отличается от политкорректного...
 
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