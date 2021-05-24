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Официально зарплата в апреле выросла. А у вас?

24.05.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белстат назвал среднюю зарплату за апрель.

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал данные о номинальной начисленной средней зарплате по стране за апрель. Как утверждает ведомство, белорусы в среднем получили 1398,2 рубля. 
 
По сравнению с мартом эта цифра выросла: тогда средняя зарплата составила 1384,7 белорусских рублей, пишет blizko.by
 
 
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Белстат назвал среднюю зарплату за апрель.
 
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