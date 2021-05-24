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"Из-за личных амбиций одного человека страдают тысячи людей" Бабарико прокомментировал историю с Ryanair

24.05.2021 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В официальном телеграм-канале политзаключенного экс-банкира и претендента на пост президента Виктора Бабарико опубликован комментарий на ситуацию с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича.

"Комментарий в целом только один — это ещё один удар для нашей страны, который будет иметь долгосрочные последствия. После 2020 года, нарушения законов и прав граждан стало новой нормой для Беларуси, а в стране установился «правовой дефолт».

Власти Беларуси часто называли нашу страну донором стабильности в Европе, «островком стабильности». Буквально за один год все изменилось ровно до наоборот. Логики и прагматизма в действиях властей нет совсем. День простоять, ночь продержаться. Из-за личных амбиций одного человека страдают сотни тысяч людей, закрываются двери. Разгребать последствия всем вместе нам предстоит еще долго", - считает Виктор Бабарико.
 
Теги: Минск
 
 
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В официальном телеграм-канале политзаключенного экс-банкира и претендента на пост президента Виктора Бабарико опубликован комментарий на ситуацию с...
 
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