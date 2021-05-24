Ученые выяснят причины низких темпов вакцинации от COVID-19 в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Причину низких темпов вакцинации отдельных групп граждан изучают белорусские ученые, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Для этого на сайте Научно-практического центра гигиены запустили опрос об отношении жителей к прививке от COVID-19. Пройти его могут люди старше 18 лет. Данные останутся конфиденциальными.

Сейчас, по информации Минздрава, вакцинацию прошли свыше 600 тысяч белорусов. Примерно столько же человек в очереди. Прививают на выбор – «Синофармом» или «Спутником V», в том числе произведенным в Беларуси.