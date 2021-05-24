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Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Беларуси
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Литва прекращает прием в своих аэропортах самолетов, осуществляющих полеты через воздушное пространство Беларуси. Решение об этом было принято в понедельник на внеочередном заседании правительства.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, решение вступает в силу с 03:00 25 мая по местному времени.
Данный шаг предпринят в связи с
Литва намерена добиваться в ЕС признания воздушного пространства Беларуси небезопасным для коммерческих авиарейсов, сообщает
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Кабмин также запретил вылет из литовских аэропортов бортам, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны.
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