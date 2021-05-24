ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Беларуси

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Литва прекращает прием в своих аэропортах самолетов, осуществляющих полеты через воздушное пространство Беларуси. Решение об этом было принято в понедельник на внеочередном заседании правительства.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, решение вступает в силу с 03:00 25 мая по местному времени.

Данный шаг предпринят в связи с вынужденной посадкой в воскресенье в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

Литва намерена добиваться в ЕС признания воздушного пространства Беларуси небезопасным для коммерческих авиарейсов, сообщает ТАСС. Президент республики Гитанас Науседа заявил, что самолеты белорусской национальной компании «Белавиа» могут лишиться права приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО.

МИД Литвы: «Настоятельно рекомендуем гражданам не ехать в Беларусь»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кабмин также запретил вылет из литовских аэропортов бортам, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Из-за личных амбиций одного человека страдают тысячи людей" Бабарико прокомментировал историю с Ryanair
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by