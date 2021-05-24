Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Литва прекращает прием в своих аэропортах самолетов, осуществляющих полеты через воздушное пространство Беларуси. Решение об этом было принято в понедельник на внеочередном заседании правительства.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, решение вступает в силу с 03:00 25 мая по местному времени.

Данный шаг предпринят в связи с вынужденной посадкой в воскресенье в аэропорту Минска пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс.

Литва намерена добиваться в ЕС признания воздушного пространства Беларуси небезопасным для коммерческих авиарейсов, сообщает ТАСС . Президент республики Гитанас Науседа заявил, что самолеты белорусской национальной компании «Белавиа» могут лишиться права приземляться в аэропортах стран ЕС и стран НАТО.

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