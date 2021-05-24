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Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на вторник 25 мая из-за гроз
24.05.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вторник 25 мая из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления.
"Утром по крайнему западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы", – сказали в Гидромете.
Там также уточнили, что днем во вторник, 25 мая, температура воздуха в республике составит от +17 до +23°С.
В среду 26 мая снова ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами, а днем воздух прогреется до +22°С.
В четверг 27 мая погода в республике существенно не изменится, прогнозируются осадки, утром – туман, а днем температура воздуха будет находиться в пределах от +17°С до +24°С.
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Белорусские синоптики предупреждают, что погода в республике существенно не изменится как минимум до среды.
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