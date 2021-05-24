Автомобиль врезался в переход станции метро «Московская»

Источник материала: Onliner Авария на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка в Минске. Участвовали два Volkswagen: один от удара отбросило в конструкцию подземного пешеходного перехода, другой развернуло на проезжей части.

— Кто откуда ехал, непонятно — с учетом того, как их затем вертело. Обе машины достаточно сильно разбиты, в обеих сработали подушки безопасности. А вот водители, предварительно, серьезно не пострадали. За рулем темного авто был мужчина, а светлого — женщина. Приезжала скорая, ну либо остановилась бригада, случайно проезжавшая мимо. Врачи осмотрели участников ДТП, но помощь никому не понадобилась, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель, находящийся на месте происшествия.

Прибыли сотрудники ГАИ, началось оформление. В районе места аварии на проспекте Независимости образовался затор в обе стороны, и вечерний час пик может только усугубить ситуацию. По состоянию на 17:30 сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 6-балльных пробках в городе.





























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