Три «за» и шесть «против». Обзор смартфона Samsung Galaxy A32 (видео)

Источник материала: Onliner

На этот раз к нам в руки попал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A32. Мы целую неделю ходили с ним и теперь готовы поделиться впечатлениями. Подробности вы узнаете из видео, а текстом тезисно обозначим основные моменты. Итак, мы нашли шесть причин не покупать Galaxy A32 и три причины все же обратить на смартфон внимание.