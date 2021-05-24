Три «за» и шесть «против». Обзор смартфона Samsung Galaxy A32 (видео)

На этот раз к нам в руки попал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A32. Мы целую неделю ходили с ним и теперь готовы поделиться впечатлениями. Подробности вы узнаете из видео, а текстом тезисно обозначим основные моменты. Итак, мы нашли шесть причин не покупать Galaxy A32 и три причины все же обратить на смартфон внимание.
Нестабильная работа системы — тормоза, глюки, потери кадров, которые проявляются при сворачивании и открытии приложений, во время загрузки и скачивания файлов, после разблокировки и т. д.
Подэкранный сканер отпечатков пальцев. Процент удачных разблокировок очень низкий — не более 20%.
Бюджетный чип Mediatek Helio G80, который не поддерживает съемку в 4K, не очень годится для игр, да и в целом не может похвастаться хорошей оптимизацией.
Датчика приближения здесь нет, а заменяющая его система не умеет при разговоре выключать экран, если телефон расположен под углом, например, на плече. Ложные срабатывания щекой и/или ухом вам обеспечены.
Материалы корпуса. Маркая глянцевая панель подвержена царапинам и собирает все отпечатки. Да и тактильно пластик не самый приятный.
Фотовозможности скромные. Днем фотографии получаются еще более-менее неплохие, но вечером не спасает даже ночной режим — на снимках сплошной шум.
Три причины «за»
Автономность. При яркости 80%, в режиме экрана с частотой обновления 90 Гц со всеми включенными беспроводными модулями одной зарядки аккумулятора хватает почти на полтора дня работы. Кроме того, Galaxy A32 очень медленно теряет заряд в режиме ожидания.
Шикарный для этого ценового диапазона дисплей. Приятный AMOLED, 90 Гц, прекрасные пороги максимальной и минимальной яркости. Отличный экран!
NFC. Можно оплачивать покупки с помощью Samsung Pay.
Samsung Galaxy A32 — неплохой смартфон, но дороговат для своих характеристик. В его ценовом диапазоне есть аппараты куда более интересные и стабильные.