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Три «за» и шесть «против». Обзор смартфона Samsung Galaxy A32 (видео)

24.05.2021 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На этот раз к нам в руки попал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A32. Мы целую неделю ходили с ним и теперь готовы поделиться впечатлениями. Подробности вы узнаете  из видео, а текстом тезисно обозначим основные моменты. Итак, мы нашли шесть причин не покупать Galaxy A32 и три причины все же обратить на смартфон внимание.

Смартфон Samsung Galaxy A32 SM-A325F/DS 4GB/64GB (голубой)
3 отзыва
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
579 р.
43 предложения
Смартфон Samsung Galaxy A32 SM-A325F/DS 4GB/64GB (фиолетовый)
3 отзыва
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
619 р.
42 предложения
Смартфон Samsung Galaxy A32 SM-A325F/DS 4GB/64GB (черный)
3 отзыва
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
619 р.
43 предложения
Смартфоны Samsung в Каталоге Onliner

Шесть «против»

  • Нестабильная работа системы — тормоза, глюки, потери кадров, которые проявляются при сворачивании и открытии приложений, во время загрузки и скачивания файлов, после разблокировки и т. д.
Три «за» и шесть «против». Обзор смартфона Samsung Galaxy A32 (видео)
  • Подэкранный сканер отпечатков пальцев. Процент удачных разблокировок очень низкий — не более 20%.




  • Бюджетный чип Mediatek Helio G80, который не поддерживает съемку в 4K, не очень годится для игр, да и в целом не может похвастаться хорошей оптимизацией.
  • Датчика приближения здесь нет, а заменяющая его система не умеет при разговоре выключать экран, если телефон расположен под углом, например, на плече. Ложные срабатывания щекой и/или ухом вам обеспечены.
Три «за» и шесть «против». Обзор смартфона Samsung Galaxy A32 (видео)
  • Материалы корпуса. Маркая глянцевая панель подвержена царапинам и собирает все отпечатки. Да и тактильно пластик не самый приятный.
Три «за» и шесть «против». Обзор смартфона Samsung Galaxy A32 (видео)
  • Фотовозможности скромные. Днем фотографии получаются еще более-менее неплохие, но вечером не спасает даже ночной режим — на снимках сплошной шум.

Три причины «за»

  • Автономность. При яркости 80%, в режиме экрана с частотой обновления 90 Гц со всеми включенными беспроводными модулями одной зарядки аккумулятора хватает почти на полтора дня работы. Кроме того, Galaxy A32 очень медленно теряет заряд в режиме ожидания.
  • Шикарный для этого ценового диапазона дисплей. Приятный AMOLED, 90 Гц, прекрасные пороги максимальной и минимальной яркости. Отличный экран!
Три «за» и шесть «против». Обзор смартфона Samsung Galaxy A32 (видео)
  • NFC. Можно оплачивать покупки с помощью Samsung Pay.

Samsung Galaxy A32 — неплохой смартфон, но дороговат для своих характеристик. В его ценовом диапазоне есть аппараты куда более интересные и стабильные.

Смартфон Samsung Galaxy A32 SM-A325F/DS 4GB/64GB (голубой)
3 отзыва
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
579 р.
43 предложения
Смартфон Samsung Galaxy A32 SM-A325F/DS 4GB/64GB (фиолетовый)
3 отзыва
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
619 р.
42 предложения
Смартфон Samsung Galaxy A32 SM-A325F/DS 4GB/64GB (черный)
3 отзыва
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
619 р.
43 предложения
Смартфоны Samsung в Каталоге Onliner

 
 
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На этот раз к нам в руки попал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A32. Мы целую неделю ходили с ним и теперь готовы поделиться впечатлениями. Подробности вы узнаете  из...
 
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