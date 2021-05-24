Минтранс: сообщение о минировании самолета RyanAir пришло от ХАМАС

Источник материала: Onliner

Прямо сейчас проходит пресс-брифинг по поводу экстренной посадки самолета компании RyanAir в Минске. Брифинг дают директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, гендиректор «Белаэронавигации» Леонид Чуро и командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб.

Директор Департамента по авиации озвучил сообщение, которое вчера поступило на имейл Нацаэропорта.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — зачитал Артем Сикорский.

С учетом серьезности угрозы, сказал он, информацию из аэропорта передали в «Белаэронавигацию».

— Только представьте себе, что могло бы случиться в Вильнюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города, если бы информация не дай бог оказалась бы действительной, — отметил Сикорский. — В соответствии с Чикагской конвенцией, а также требованиям Национальной программы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства был введен в действие механизм.





Рейс вылетел из Афин в 10:10 по минскому времени, вошел в воздушное пространство Беларуси в 12:30.

— После установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна, сразу же была доведена информация о поступившей угрозе. В этот момент экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее, — отметил он.

В 12:34 диспетчер предложил воспользоваться минским аэропортом, сказал Сикорский. По его словам, экипаж самолета несколько раз уточнял источники получения информации, ему сообщили, что первичные данные поступили в Нацаэропорт Минск.

— До этого руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства компании RyanAir в Литве, но связаться у него не получилось. После получения и уточнения информации экипаж рейса в соответствии с установленными международными требованиями в 12:47 установил на борту самолета код ответчика 7700, указывающий на наличие аварийной ситуации, и в радиотелефонном режиме запросил помощь установленной фразой MAD. После этого экипаж сообщил, что принял решение совершить посадку в Национальном аэропорту Минск, — рассказал директор Департамента по авиации.





Он подчеркнул, что по стандарту 3.7.2 Приложения 2 Чикагской конвенции, если воздушное судно стало объектом незаконного вмешательства, командир самолета пытается выполнить посадку в кратчайший срок на ближайшем приемлемом аэродроме или на спецаэродроме, обозначенном специальным уполномоченным органом, если обстановка на борту не требует иного.

— По данным расшифровки переговоров между диспетчером и экипажем, давления на принятие решения со стороны белорусских диспетчеров не было, — заверил он.

— Мы обращаемся в Организацию международной гражданской авиации (ICAO), Международную ассоциацию воздушного транспорта, Европейское агентство по безопасности полетов, к представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события. Мы готовы предоставить всю объективную информацию и в первую очередь материалы переговоров «диспетчер — пилот». Вместе с тем мы также просим соответствующие авиационные администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было, — заключил Сикорский.

Минобороны о хронологии полета МиГ-29: «Никакого принуждения к посадке самолета RyanAir не было»

Как пояснил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб, сигнал о бедствии от Ryanair поступил в 12:47. Оперативному дежурному центрального командного пункта ВВС и ПВО команда от диспетчера аэропорта поступила в 12:48, то есть через минуту.

— После соответствующих процедур и согласований мной было принято решение в 12:58 дать команду дежурному экипажу, и дежурный экипаж МиГ-29 произвел взлет в 13:04, — сказал Голуб.





В это время борт Ryanair уже был в районе Столбцов, по словам Голуба, у Минобороны есть все подтверждающие эту версию скриншоты.

— В 13:04 экипаж только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы, то есть никакого заранее принуждения на разворот воздушного судна возле государственной границы Беларуси не было, — заявил Игорь Голуб. — Воздушное судно уже следовало на посадку согласно решению командира экипажа, в 13:18 мы получили информацию, что Boeing-737 благополучно совершил посадку в минском аэропорту. После этого дежурный экипаж, который находился в это время в зоне над аэродромом Мачулищи, был отправлен в аэропорт вылета в Барановичах.

Таким образом, по версии Голуба, МиГ-29 не находился в непосредственной близости от гражданского самолета и не принуждал его к посадке.

Зачем вообще было поднимать истребитель? Игорь Голуб уточнил, что, если гражданский самолет по какой-то причине вынужден уйти с запланированного маршрута, дежурные силы по противовоздушной обороне обязаны оказать ему помощь.