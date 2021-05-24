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Британия отказалась принимать рейсы "Белавиа". Украина готовится приостановить авиасообщение с Беларусью
Источник материала: Партизан
Великобритания отказалась принимать рейсы "Белавиа", а Украина заявила о намерении прекратить авиасообщение с Беларусью.
Великобритания отказалась принимать рейсы "Белавиа", сообщил государственный секретарь по вопросам транспорта Грант Шэппс.
"После принудительного перенаправления вчера самолета Ryanair в Минск я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров", – написал Шэппс в Twitter, которого цитирует
Тем временем, как сообщает
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Британия отказалась принимать рейсы "Белавиа". Украина готовится приостановить авиасообщение с Беларусью
Великобритания отказалась принимать рейсы "Белавиа", а Украина заявила о намерении прекратить авиасообщение с Беларусью.
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