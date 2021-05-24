У дочери Юлии Чернявской арестованы счета

написала Евгения в Facebook. «У меня арестовали счета. Имущество, думаю, тоже — буду выяснять. Ведь никто ж не звонил, ничего не говорил — просто интернет-банк стал показывать ноль денег на картах. Мой менеджер в банке подтвердил: говорит, заблокированы карты. Вот так вот просто”, –Евгения в Facebook.





Проживающая в Израиле Евгения Чернявская является основным акционером ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА». Умерший год назад основатель компании Юрий Зиссер свою часть акций завещал дочери.





Юлию Чернвяскую, вдову Юрия Зиссера, задержали 18 мая, в тот же день когда с обысками пришли в офис TUT.by и домой к некоторым сотрудникам. В тот же день стало известно, что Юлия попала в больницу, но была выписана.





О ее местоположении не было известно до 20 мая, когда ее допросили в ДФР. Позже стало известно, что Юлия Чернявская находится под домашним арестом.





В отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В ДФР заявили, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» неправомерно пользовалось льготами ПВТ и нанесло ущерб на «миллионы долларов».



