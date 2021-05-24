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У дочери Юлии Чернявской арестованы счета
Источник материала: Партизан
У Евгении Чернявской, дочери основателя TUT.by Юрия Зиссера и культуролога Юлии Чернявской, арестовали счета. По ее словам, это произошло без предупреждений и уведомлений.
«У меня арестовали счета. Имущество, думаю, тоже — буду выяснять. Ведь никто ж не звонил, ничего не говорил — просто интернет-банк стал показывать ноль денег на картах. Мой менеджер в банке подтвердил: говорит, заблокированы карты. Вот так вот просто”, –
Проживающая в Израиле Евгения Чернявская является основным акционером ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА». Умерший год назад основатель компании Юрий Зиссер свою часть акций завещал дочери.
Юлию Чернвяскую, вдову Юрия Зиссера, задержали 18 мая, в тот же день когда с обысками пришли в офис TUT.by и домой к некоторым сотрудникам. В тот же день стало известно, что Юлия попала в больницу, но была выписана.
О ее местоположении не было известно до 20 мая, когда ее допросили в ДФР. Позже стало известно, что Юлия Чернявская находится под домашним арестом.
В отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. В ДФР заявили, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» неправомерно пользовалось льготами ПВТ и нанесло ущерб на «миллионы долларов».
По делу проходит 15 человек. 21 мая задержанных стали переводить в СИЗО №1 на Володарского, несколько человек находились в СИЗО КГБ. Сегодня также стало известно, что юрист и бывший юрист компании находятся дома, вероятно, под домашним арестом, пишет
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У Евгении Чернявской, дочери основателя TUT.by Юрия Зиссера и культуролога Юлии Чернявской, арестовали счета. По ее словам, это произошло без предупреждений и...
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