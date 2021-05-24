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Задержание Протасевича: что произошло с самолетом Ryanair – видео
24.05.2021 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент с
© Sputnik / Виктор Толочко
"Дело в том, что по международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск, и по этим же правилам командир принял решение именно сделать посадку у нас. То есть это было решение командира экипажа, поэтому самолет произвел посадку в Национальном аэропорту", – сказал начальник смены Национального аэропорта Минск Максим Кияков.
По данным СМИ, приказ о посадке самолета в Минске отдал лично президент Александр Лукашенко. Для сопровождения борта в небо был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси.
"После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, а именно Минск-2, и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования", – заявил первый заместитель командующего ВВС Беларуси Андрей Гурцевич.
В аэропорту борт уже встречала аварийно-спасательная техника. Однако помощь не понадобилась, информация о минировании в итоге не подтвердилась. СК возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК.
На борту самолета летели 123 пассажира, они прошли дополнительный досмотр, также у них проверили багаж. По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала "NEXTA". Он летел рейсом FR4978 из Греции в Литву.
В октябре 2020 года каналы NEXTA-Live и NEXTA признали экстремистскими. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. В отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК:
Вместе с Протасевичем с рейса сняли и его девушку – студентку ЕГУ
МИД Беларуси утверждает, что действия с самолетом Ryanair соответствовали международным правилам.
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Бывший главный редактор Telegram-канала "NEXTA", признанного в Беларуси экстремистским, был задержан в национальном аэропорту Минск, после экстренной посадки самолета...
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