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Задержание Протасевича: что произошло с самолетом Ryanair – видео

24.05.2021 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент с самолетом Ryanair вызвал возмущение Запада и широкий резонанс в мировых СМИ. Лайнер 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс. Самолет был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Минска после сообщения о минировании.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Дело в том, что по международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск, и по этим же правилам командир принял решение именно сделать посадку у нас. То есть это было решение командира экипажа, поэтому самолет произвел посадку в Национальном аэропорту", – сказал начальник смены Национального аэропорта Минск Максим Кияков.

По данным СМИ, приказ о посадке самолета в Минске отдал лично президент Александр Лукашенко. Для сопровождения борта в небо был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси.

"После того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме, а именно Минск-2, и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования", – заявил первый заместитель командующего ВВС Беларуси Андрей Гурцевич.

В аэропорту борт уже встречала аварийно-спасательная техника. Однако помощь не понадобилась, информация о минировании в итоге не подтвердилась. СК возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 УК.

На борту самолета летели 123 пассажира, они прошли дополнительный досмотр, также у них проверили багаж. По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала "NEXTA". Он летел рейсом FR4978 из Греции в Литву.

В октябре 2020 года каналы NEXTA-Live и NEXTA признали экстремистскими. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. В отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК:

  • ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (до 12 лет лишения свободы)
  • ст. 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы)
  • ст. 342 "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы)

Вместе с Протасевичем с рейса сняли и его девушку – студентку ЕГУ Софию Сапего. Она гражданка Российской Федерации, учится в Европейском гуманитарном университете на программе "Международное право и право Европейского союза".

МИД Беларуси утверждает, что действия с самолетом Ryanair соответствовали международным правилам.

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Теги: Минск
 
 
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Бывший главный редактор Telegram-канала "NEXTA", признанного в Беларуси экстремистским, был задержан в национальном аэропорту Минск, после экстренной посадки самолета...
 
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