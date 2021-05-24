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Шарий: в случае с Протасевичем мы видим двойные стандарты
24.05.2021 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден
Реакция мирового сообщества на такие инциденты должны быть одинаковой вне зависимости от гражданства задержанного, считает лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий.
"К примеру, операция с "вагнеровцами". Я прочел на "Голосе Америки", что планировалось сообщить, что на борту бомба. И тогда самолет должен был сесть в Киеве, где их бы арестовали. Так, а в чем разница?", – отметил Шарий в комментарии для радио Sputnik Беларусь.
© Pixabay bernswaelz
Также он напоминает случай с похищением бывшего украинского судьи Николая Чауса с территории Молдовы. И удивляется: мировое сообщество это почти не взволновало, что лишний раз иллюстрирует двойные стандарты. Потому что реакция на задержание Протасевича была в Киеве совсем другой.
"Больше всего меня потрясло, что офис Зеленского заявил, что это терроризм. Тот самый офис, который выкрал человека с территории другого государства", – заявил Шарий.
Комментарий лидера "Партии Шария" Анатолия Шария слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Украинский политик Анатолий Шарий уверен, что реакция на происшествия вроде инцидента с самолетом Ryanair должна быть одинаковой у всех мировых лидеров.
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