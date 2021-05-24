Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Шарий: в случае с Протасевичем мы видим двойные стандарты

Лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании. В итоге информация не подтвердилась, был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич.

Реакция мирового сообщества на такие инциденты должны быть одинаковой вне зависимости от гражданства задержанного, считает лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий.

"К примеру, операция с "вагнеровцами". Я прочел на "Голосе Америки", что планировалось сообщить, что на борту бомба. И тогда самолет должен был сесть в Киеве, где их бы арестовали. Так, а в чем разница?", – отметил Шарий в комментарии для радио Sputnik Беларусь.

Также он напоминает случай с похищением бывшего украинского судьи Николая Чауса с территории Молдовы. И удивляется: мировое сообщество это почти не взволновало, что лишний раз иллюстрирует двойные стандарты. Потому что реакция на задержание Протасевича была в Киеве совсем другой.

"Больше всего меня потрясло, что офис Зеленского заявил, что это терроризм. Тот самый офис, который выкрал человека с территории другого государства", – заявил Шарий.

Комментарий лидера "Партии Шария" Анатолия Шария слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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