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Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью
Источник материала: Навiны
Украина намерена приостановить авиасообщение с Беларусью. Такое поручение правительству дал президент Украины Владимир Зеленский.
На совещании 24 мая у главы украинского государства обсуждался инцидент с вынужденной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский «поручил правительству подготовить решение о приостановке прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов» как из Украины, так и в Украину.
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