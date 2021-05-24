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Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью

24.05.2021 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украина намерена приостановить авиасообщение с Беларусью. Такое поручение правительству дал президент Украины Владимир Зеленский.

Украина приостанавливает авиасообщение с Беларусью

На совещании 24 мая у главы украинского государства обсуждался инцидент с вынужденной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский «поручил правительству подготовить решение о приостановке прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов» как из Украины, так и в Украину.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Украина намерена приостановить авиасообщение с Беларусью. Такое поручение правительству дал президент Украины Владимир Зеленский.
 
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