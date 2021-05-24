Глава Евросовета Шарль Мишель пригрозил санкциями в отношении Беларуси

Посадку самолета Ryanair в Минске и задержание блогера Романа Протасевича глава Европейского совета Шарль Мишель назвал «международным скандалом».



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«То, что случилось вчера, — это международный скандал, — заявил он 24 мая перед началом Европейского совета в Брюсселе (трансляция велась на сайте Совета ЕС). — Жизни европейских граждан были подвергнуты опасности», передает БелаПАН .

«Это неприемлемо, поэтому мы будем обсуждать санкции. Мы будем обсуждать различные возможности и меры. Надеюсь, что сегодня вечером мы придем к решению по этому вопросу», — добавил Мишель.

Днем 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Как сообщил близкий к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого», поступила информация о заминировании самолета. В этот момент борт находился недалеко от границы с Литвой. По информации канала, «обратились к Минску, чтобы приняли самолет», и Лукашенко «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». По его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Правозащитники сообщили о задержании известного белорусского блогера и активиста Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче. По информации правозащитников, задержана также подруга Протасевича, гражданка России.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании.

Самолет вылетел из Минска в 20:54 и приземлился в Вильнюсе около 21:25. Пассажиров встретила в аэропорту премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Инцидент осудили Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Литва, Польша, США, Франция, структуры ЕС, НАТО и ОБСЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия, Эстония и другие страны.

Генпрокурор Польши инициировал расследование по факту принуждения самолета Ryanair к посадке в Минске. Предварительным расследованием занялась также прокуратура Литвы.

Вопроса по Беларуси изначально не было в повестке дня заседания Европейского совета. Однако вечером 23 мая, после инцидента с самолетом, Мишель заявил, что главы стран и правительств Евросоюза обсудят эту ситуацию.