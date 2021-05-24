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Беларусь объявила всё посольство Латвии персоной нон-грата

24.05.2021 18:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти приняли решение выслать весь персонал посольства Латвии в Минске за исключением одного технического сотрудника.

Поводом для подобного дипломатического ультиматума стала смена красно-зеленого флага, официального флаг режима Лукашенко, на бело-красно-белый флаг свободной Беларуси на официальной площадке чемпионата мира по хоккею в Риге. Замену флага осуществил лично мэр Риги Мартин Стакис при участии глава МИД Латвии Эдгара Ринкевича. Поводом для смены флага стал санкционированный властями РБ угон самолета Rynair.

"Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое должно работать не на разделение, а на сближении народов", - заявил по этому поводу глава МИД РБ Владимир Макей.

"Послу (Латвии - ред.) был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти приняли решение выслать весь персонал посольства Латвии в Минске за исключением одного технического сотрудника.
 
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