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Покинуть страну в течении 48 часов: власти Беларуси закрывают посольство Латвии
Источник материала: Партизан
Ранее в Риге глава латвийского МИД и мэр столицы сняли государственный флаг Беларуси, как участника ЧМ по хоккею, и заменили его на бело-красно-белый.
посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис
Власти Беларуст высылают посла Латвии Эйнарса Семаниса, ему предложено покинуть страну в течении 24 часов. Покинуть страну предложено и всем остальным сотрудникам посольства. Об этом сообщил глава белорусского ведомства Владимир Макей.
Сегодня Эйнарс Семанис был вызван в министерство иностранных дел.
Перед встречей посол отказался от комментариев журналистам сославшись на то, что не может опоздать на встречу.
"Действительно это так, что государственный флаг был сменен на, назовем его исторический, флаг. Это был протест в связи с инцидентом, который был вчера в Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета и удерживании самолета 7 часов", - заявил посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис.
Как передает радио
"Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для присмотра за зданием", - отметил Макей.
В понедельник в сети появилось видео, снятое в Риге. На ролике видно, как
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Ранее в Риге глава латвийского МИД и мэр столицы сняли государственный флаг Беларуси, как участника ЧМ по хоккею, и заменили его на бело-красно-белый.
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