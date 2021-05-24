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Украина готовится прекратить авиасообщение с Беларусью

24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Украина готовится прекратить авиасообщение с Беларусью

– Президент поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в наше государство, – говорится в сообщении.

В Великобритании приостановлено действие разрешения на деятельность белорусской авиакомпании «Белавиа», сообщил  министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в Twitter.

На данный момент самолеты «Белавиа» в Лондон, похоже, не летают.

Кроме этого Управление гражданской авиации Великобритании получило указание требовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, «чтобы обеспечить безопасность пассажиров».

Ранее Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Беларуси.

 
 
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В Великобритании приостановлено действие разрешения на деятельность «Белавиа».
 
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