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Украина готовится прекратить авиасообщение с Беларусью
24.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией.
Об этом сообщает его пресс-служба.
– Президент поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в наше государство, – говорится в сообщении.
В Великобритании приостановлено действие разрешения на деятельность белорусской авиакомпании «Белавиа», сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в
На данный момент самолеты «Белавиа» в Лондон, похоже, не летают.
Кроме этого Управление гражданской авиации Великобритании получило указание требовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, «чтобы обеспечить безопасность пассажиров».
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В Великобритании приостановлено действие разрешения на деятельность «Белавиа».
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