Украина готовится прекратить авиасообщение с Беларусью

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией.

Об этом сообщает его пресс-служба.





– Президент поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в наше государство, – говорится в сообщении.

В Великобритании приостановлено действие разрешения на деятельность белорусской авиакомпании «Белавиа», сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в Twitter .

На данный момент самолеты «Белавиа» в Лондон, похоже, не летают.

Кроме этого Управление гражданской авиации Великобритании получило указание требовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, «чтобы обеспечить безопасность пассажиров».

Ранее Литва запретила прием самолетов , пересекающих воздушное пространство Беларуси.