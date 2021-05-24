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Самые яркие премьеры автопрома — в новом сезоне «Автопанорамы» на VOKA

24.05.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шоу «Автопанорама: Большой тест-драйв» возвращается в эфир VOKA с новыми обзорами самых ярких новинок автопрома. 21 мая на видеосервисе появился первый из десяти запланированных выпусков, а новые эпизоды можно будет смотреть каждую неделю по пятницам ровно в 17:00.

Самые яркие премьеры автопрома — в новом сезоне «Автопанорамы» на VOKA

Тест-пилоты «Автопанорамы» — Сергей Мурашко, Мария Вашкевич, Катерина Булойчик, Павел Кореневский и другие — испытают десять новых авто на белорусских дорогах.

«Испытуемых» ожидают перемещения в плотном городском трафике и сложные маневры на бездорожье; ведущие изучат и оценят их интерьер, экстерьер, вместимость, проходимость, экономичность, комфортабельность — и честно поделятся своими впечатлениями со зрителями VOKA.

Героями первых четырех выпусков передачи станут легендарный Land Rover Defender, который в своей последней версии превратился из внедорожника в кроссовер, недорогой городской кросс-хэтч с большими амбициями KIA Rio X, полноприводный рамный внедорожник Suzuki Jimny и обновленный в 2021 году Volkswagen Tiguan.

Смотреть новые выпуски шоу «Автопанорама: Большой тест-драйв» можно по пятницам в 17:00. Все выпуски этого и предыдущих сезонов доступны пользователям VOKA в любое удобное время.

Просмотр возможен на сайте voka.tv, в приложении VOKA на мобильных устройствах или Smart TV бесплатно после авторизации.

 

 

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Шоу «Автопанорама: Большой тест-драйв» возвращается в эфир VOKA с новыми обзорами самых ярких новинок автопрома.
 
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