В МИД предложили послу Латвии покинуть Беларусь

Посол Латвии был приглашен в МИД в связи с заменой в Риге красно-зеленого флага на бело-красно-белый.



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Об этом 24 мая заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» .