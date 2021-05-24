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В МИД предложили послу Латвии покинуть Беларусь
Источник материала: Навiны
Посол Латвии был приглашен в МИД в связи с заменой в Риге красно-зеленого флага на бело-красно-белый.
Об этом 24 мая заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает корреспондент агентства
Глава МИД Беларуси назвал актом государственного вандализма
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Посол Латвии был приглашен в МИД в связи с заменой в Риге красно-зеленого флага на бело-красно-белый.
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