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В МИД предложили послу Латвии покинуть Беларусь

24.05.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посол Латвии был приглашен в МИД в связи с заменой в Риге красно-зеленого флага на бело-красно-белый.

В МИД предложили послу Латвии покинуть Беларусь
Фото twitter.com/MStakis

Об этом 24 мая заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Глава МИД Беларуси назвал актом государственного вандализма инцидент с белорусским госфлагом в Риге. Послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток.

 
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Посол Латвии был приглашен в МИД в связи с заменой в Риге красно-зеленого флага на бело-красно-белый.
 
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