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Родственникам Витольда Ашурка до сих пор не отдали его тело
Источник материала: Навiны
Тело умершего в шкловской колонии № 17 политзаключенного Витольда Ашурка до сих пор не отдали родственникам.
Как сообщил
«Мы позвонили в Следственный комитет. Нам сообщили, что проводится полный комплекс следственных мероприятий, судмедэкспертиза, поэтому сегодня тело Витольда выдано не будет, и не факт, что будет завтра», — пояснил Пантус.
По его словам, точную дату следователь брату политика Андрею Ашурку сообщать отказался.
Сергей Пантус довавил, что ведется подготовка к похоронам в Березовке (Лидский район): есть договоренность с ксендзом, куплено место на кладбище.
О смерти Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Родные и друзья не получали от него писем с конца апреля.
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Тело умершего в шкловской колонии № 17 политзаключенного Витольда Ашурка до сих пор не отдали родственникам.
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