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Родственникам Витольда Ашурка до сих пор не отдали его тело

24.05.2021 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тело умершего в шкловской колонии № 17 политзаключенного Витольда Ашурка до сих пор не отдали родственникам.

Родственникам Витольда Ашурка до сих пор не отдали его тело
Витольд Ашурок. Фото из Facebook

Как сообщил БелаПАН его друг Сергей Пантус, сегодня в управлении Следственного комитета по Могилевской области отказались выдавать тело, сославшись на следственные мероприятия.

«Мы позвонили в Следственный комитет. Нам сообщили, что проводится полный комплекс следственных мероприятий, судмедэкспертиза, поэтому сегодня тело Витольда выдано не будет, и не факт, что будет завтра», — пояснил Пантус.

По его словам, точную дату следователь брату политика Андрею Ашурку сообщать отказался.

Сергей Пантус довавил, что ведется подготовка к похоронам в Березовке (Лидский район): есть договоренность с ксендзом, куплено место на кладбище.

О смерти Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Родные и друзья не получали от него писем с конца апреля.

18 января суд Лидского района признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. 8 апреля Гродненский областной суд по результатам рассмотрения апелляции оставил приговор Ашурку без изменений.
 
 
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Тело умершего в шкловской колонии № 17 политзаключенного Витольда Ашурка до сих пор не отдали родственникам.
 
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