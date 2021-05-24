Облигации Беларуси обвалились на угрозе санкций ЕС

Источник материала: UDF



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«Суверенные бонды (Беларуси) реагируют на эти новости негативно, и им еще есть куда снижаться», - говорит директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

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