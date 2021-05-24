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Облигации Беларуси обвалились на угрозе санкций ЕС

24.05.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Облигации Беларуси обвалились на угрозе санкций ЕС
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Суверенные бумаги Беларуси падают на торгах в понедельник на фоне острой реакции Запада на операцию по принудительной посадке самолета Ryanair для ареста находившегося на борту Романа Протасевича, передает finanz.ru.

Цены долларовых еврооблигаций Беларуси с погашением в 2031 году обвалились до минимума с августа, когда инвесторы избавлялись от бумаг на фоне протестов, последовавших за президентскими выборами.

Доходность 10-летних евробондов подскочила на 60 базисных пунктов, до 7,84% годовых на фоне сообщений, что Евросоюз рассматривает новые санкции против режима Лукашенко.

По данным Bloomberg, на стартовавшем в понедельник двухдневном саммите лидеры Евросоюза рассмотрят возможность введения запрета на полеты над Белоруссией для европейских авиакомпаний, запрет приземляться в аэропортах ЕС для национального перевозчика «БелАвиа», а также ограничения на транзит грузов через территорию Беларуси.

Кроме того, в меню - расширение «черных списков» юридических и физических лиц.

Вопрос о закрытии воздушного пространства над Беларусью поднят на уровне Международной организации гражданской авиации. Запрос в ИКАО подала Франция после того, как с требованием выступили парламентарии из 8 стран ЕС и комитета по международным делам Сената США.

«Суверенные бонды (Беларуси) реагируют на эти новости негативно, и им еще есть куда снижаться», - говорит директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.


В конце апреля США объявили о введении санкций против 9 белорусских госпредприятий, в том числе концерна «Белнефтехим» и крупнейшего в стране НПЗ «Нафтан».

Последний был отрезан от возможности продавать нефтепродукты за рубеж, за счет которых белорусская экономика получает 20% доходов в иностранной валюте.

Сокращение этого притока особенно болезненно для белорусского ЦБ, потерявшего четверть резервов за последние пять кварталов. На 1 апреля НацБанк имел в ЗВР лишь 6,9 млрд долларов, из которых только 2,9 млрд - это непосредственно валюта в виде ликвидных активов.

Имеющаяся у Беларуси сумма уже ниже критического порога МВФ, который рекомендует держать в резервах эквивалент трех месяцев импорта.

Внешний долг Беларуси превышает резервы в инвалюте в 15 раз и составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января).

Вопрос сейчас заключается в том, что окажет ли инцидент в Беларуси «косвенное влияние на отношения России с ЕС и Соединенными Штатами», говорит аналитик TD Securities Кристиан Маджо.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Цены долларовых еврооблигаций Беларуси обвалились до минимума с августа.
 
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