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Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

24.05.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью
Иллюстративное фото
Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента c самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение должно подготовить правительство.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам совещания с членами Кабинета министров.

Сообщается, что Владимир Зеленский провел совещание, на котором были премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Участники обсудили события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», - говорится в сообщении.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.
 
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