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Беларусь высылает посла Латвии и почти всех сотрудников посольства

24.05.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларусь высылает посла Латвии и почти всех сотрудников посольства
Митинг у посольства Латвии в Минске, 24 мая 2021-го / БЕЛТА
Беларусь высылает посла Латвии. Ему предложено покинуть нашу страну в течение 24 часов, заявил 24 мая министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

В понедельник латвийский посол Эйнарс Семанис был приглашён в МИД Беларуси в связи с «оскорблением госфлага Беларуси в Риге». 24 мая мэр Риги заменил красно-зелёный белорусский государственный флаг на бело-красно-белый с «Погоней». Произошло это в центре столицы Латвии, где установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Риге. Послу заявили «решительный протест».

По словам Макея, Беларусь предложено на протяжении 48 часов покинуть и всему дипломатическому, административно-техническому составу посольства, кроме одного человека, который бы следил за зданием.

В понедельник у посольства Латвии в Минске проходил митинг «неравнодушных граждан», которые протестовали «против вмешательства во внутренние дела Беларуси». Среди них был и депутат Олег Гайдукевич.
 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник у посольства Латвии в Минске прошел митинг «неравнодушных граждан».
 
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