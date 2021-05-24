Источник материала: UDF



Митинг у посольства Латвии в Минске , 24 мая 2021-го / БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь высылает посла Латвии и почти всех сотрудников посольства В понедельник у посольства Латвии в Минске прошел митинг «неравнодушных граждан».

В понедельник латвийский посолбыл приглашён в МИД Беларуси в связи с «оскорблением госфлага Беларуси в Риге». 24 мая мэр Риги заменил красно-зелёный белорусский государственный флаг на бело-красно-белый с «Погоней». Произошло это в центре столицы Латвии, где установлены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Риге. Послу заявили «решительный протест».По словам Макея, Беларусь предложено на протяжении 48 часов покинуть и всему дипломатическому, административно-техническому составу посольства, кроме одного человека, который бы следил за зданием.В понедельник у посольства Латвии в Минске проходил митинг «неравнодушных граждан», которые протестовали «против вмешательства во внутренние дела Беларуси». Среди них был и депутат