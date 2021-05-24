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У дочери основателя TUT.by заблокировали банковские счета
Источник материала: UDF
Евгения на архивном снимке с отцом Юрием Зиссером / facebook.com/jenny.cherniavskaia
«Просто интернет-банк стал показывать ноль денег на картах», - написала она в Facebook.
Евгения Чернявская не исключает, что в Беларуси арестовали и ее имущество.
Вдова Зиссера и мать Евгении Юлия Чернявская находится в Минске под домашним арестом. Евгения Чернявская живет в Израиле.
«С каких денег на усмотрение ДФР должны оплачиваться адвокаты?» — задается она вопросом после известия о заблокированных счетах.
О возбужденном уголовном деле в отношении «должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» за «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере» стало известно 18 мая. В тот же день в офис компании и домой к ряду сотрудников пришли силовики, прошли обыски и задержания. Сайт заблокирован.
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Она не исключает, что в Беларуси арестовали и ее имущество.
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