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У дочери основателя TUT.by заблокировали банковские счета

24.05.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У дочери основателя TUT.by заблокировали банковские счета
Евгения на архивном снимке с отцом Юрием Зиссером / facebook.com/jenny.cherniavskaia​
У дочери основателя TUT.by Юрия Зиссера заблокировали банковские счета.

«Просто интернет-банк стал показывать ноль денег на картах», - написала она в Facebook.


Евгения Чернявская не исключает, что в Беларуси арестовали и ее имущество.

Вдова Зиссера и мать Евгении Юлия Чернявская находится в Минске под домашним арестом. Евгения Чернявская живет в Израиле.

«С каких денег на усмотрение ДФР должны оплачиваться адвокаты?» — задается она вопросом после известия о заблокированных счетах.


О возбужденном уголовном деле в отношении «должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» за «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере» стало известно 18 мая. В тот же день в офис компании и домой к ряду сотрудников пришли силовики, прошли обыски и задержания. Сайт заблокирован.
 
Теги: Минск
 
 
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Она не исключает, что в Беларуси арестовали и ее имущество.
 
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