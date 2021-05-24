Дерипаска: Эпоха нефти и газа скоро завершится?

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В этом уверен российский миллиардер Олег Дерипаска. Об этом он написал в своем Telegram.





Дерипаска вспомнил, что ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предостерегло от инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Отрасли предстоит заново изобрести себя, заявил миллиардер. Он добавил, что поворота МЭА к безуглеводородной тематике никто не ожидал так скоро.





Организация считает, что переход на возобновляемую энергетику сделает мир не только экологичнее, но и богаче. Отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых. В развитых странах затраты семьи на энергетику упадут с 2800 до 2300 долларов. По версии МЭА, к 2050 году спрос на уголь рухнет на 90 процентов, на нефть — на 75 процентов.





Такая тенденция не увеличит безработицу, а, напротив, ускорит рост рабочих мест, считают эксперты. «Хорошо, что ключевые организации перестают играть в несознанку и начинают открыто говорить о том, что мир меняется. Теперь дело осталось за малым — создать реальные механизмы, которые не позволят отдельным странам дальше гробить планету, демонстративно нарушая международные нормы», — написал Дерипаска.





Рост выбросов парниковых газов является самым большим риском для экономики страны, заявил ранее советник президента России, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Он уверен, что страна должна перейти на низкоуглеродное развитие для сохранения конкурентоспособности







