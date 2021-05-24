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Лукашенко подписал обновленные законы о СМИ и массовых мероприятиях
24.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал обновленные законы о средствах массовой информации и массовых мероприятиях. Подробнее об изменениях рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Новый закон о СМИ расширяет перечень сведений, которые запрещено распространять. Среди них результаты опросов по поводу общественно-политической ситуации, полученные без аккредитации. Отныне генеральный прокурор и прокуроры областей вправе ограничить доступ к интернет-ресурсам, которые занимаются экстремистской пропагандой.
Также выпуск СМИ может быть запрещен решением Мининформа. А иностранным гражданам и юридическим лицам запрещено становиться учредителями белорусских СМИ. Утверждены изменения и в закон о массовых мероприятиях. Теперь они должны проводиться исключительно после разрешения местных органов. Среди главных изменений – запрет на прямые эфиры с несанкционированных мероприятий.
Также глава государства утвердил изменения в «Закон об электросвязи». Работа сетей может быть временно прекращена в случае угрозы нацбезопасности. Обновленные законы вступят в силу в июне – через месяц после официального опубликования.
Согласно изменениям в законе о массовых мероприятиях, их организаторам придется лично оплачивать штрафы в случае нарушений. Собирать и тратить деньги на компенсацию теперь запрещено.
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Новый закон о СМИ расширяет перечень сведений, которые запрещено распространять. Утверждены изменения и в закон о массовых мероприятиях. Теперь они должны...
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