Лукашенко подписал обновленные законы о СМИ и массовых мероприятиях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал обновленные законы о средствах массовой информации и массовых мероприятиях. Подробнее об изменениях рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Новый закон о СМИ расширяет перечень сведений, которые запрещено распространять. Среди них результаты опросов по поводу общественно-политической ситуации, полученные без аккредитации. Отныне генеральный прокурор и прокуроры областей вправе ограничить доступ к интернет-ресурсам, которые занимаются экстремистской пропагандой.

Также выпуск СМИ может быть запрещен решением Мининформа. А иностранным гражданам и юридическим лицам запрещено становиться учредителями белорусских СМИ. Утверждены изменения и в закон о массовых мероприятиях. Теперь они должны проводиться исключительно после разрешения местных органов. Среди главных изменений – запрет на прямые эфиры с несанкционированных мероприятий.

«Если массовое мероприятие не получило в установленном порядке разрешение в местных органах управления, то его освещение является незаконным, как и его проведение. Основной лейтмотив, в первую очередь, это недопущение распространения недостоверной информации, которая может повлиять на защиту государственного строя», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало.

Также глава государства утвердил изменения в «Закон об электросвязи». Работа сетей может быть временно прекращена в случае угрозы нацбезопасности. Обновленные законы вступят в силу в июне – через месяц после официального опубликования.

Согласно изменениям в законе о массовых мероприятиях, их организаторам придется лично оплачивать штрафы в случае нарушений. Собирать и тратить деньги на компенсацию теперь запрещено.