ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в/из Литвы

24.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в/из Литвы

«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в/из Литвы с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени). Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Такие изменения приняты в связи с решением правительства Литвы о приостановке выполнения рейсов «Белавиа» в/из литовских аэропортов. 

Также сообщается, что за купленные билеты вернут полную стоимость без штрафов. Есть возможность и изменить дату вылета. Для этих действий пассажирам нужно обратиться по месту покупки авиабилетов.

«Белавиа» приносит свои извинения и сожалеет о ситуации, которая сложилась по не зависящим от компании причинам. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в/из Литвы с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени). Об этом сообщается на сайте...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал обновленные законы о СМИ и массовых мероприятиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by