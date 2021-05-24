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«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в/из Литвы
Источник материала: ОНТ
«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в/из Литвы с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени). Об этом
Такие изменения приняты в связи с решением правительства Литвы о приостановке выполнения рейсов «Белавиа» в/из литовских аэропортов.
Также сообщается, что за купленные билеты вернут полную стоимость без штрафов. Есть возможность и изменить дату вылета. Для этих действий пассажирам нужно обратиться по месту покупки авиабилетов.
«Белавиа» приносит свои извинения и сожалеет о ситуации, которая сложилась по не зависящим от компании причинам.
Фото: БЕЛТА
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«Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в/из Литвы с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени). Об этом сообщается на сайте...
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